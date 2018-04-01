В Тадж-Махал туристов будут пускать только на три часа 

Власти Индии ограничили время посещения одной из главных достопримечательностей страны — Тадж-Махала. С 1 апреля на территории мечети-мавзолея можно находиться не более 3 часов. Таким образом, Археологическая служба Индии, которая контролирует этот исторический памятник, пытается избавиться от возникающего каждый день столпотворения.
Как отмечают в ведомстве, огромная гробница из белого мрамора ежедневно привлекает внимание до 50 тысяч человек. «Иногда посетители проводят там целый день, что создает ситуацию, когда людей слишком много», — поделился с журналистами официальный представитель Археологической службы. По его словам, новые правила позволят регулировать «движение посетителей, увеличив в итоге их число и снизив вероятность неблагоприятных инцидентов или несчастных случаев». На всех билетах, в том числе купленных в Интернете, будет указано время, и туристы должны будут придерживаться его.
Ежегодно памятник архитектуры, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, принимает 7 миллионов человек, как приезжих, так и местных жителей. Тадж-Махал был построен в XVII веке при императоре Великих Моголов Шах-Джахане в честь его любимой жены Мумтаз-Махал. Материалы для строительства доставлялись со всей Индии и из многих мест Азии, для их транспортировки использовалось более тысячи слонов. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.