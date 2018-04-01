В Тадж-Махал туристов будут пускать только на три часа

Власти Индии ограничили время посещения одной из главных достопримечательностей страны — Тадж-Махала. С 1 апреля на территории мечети-мавзолея можно находиться не более 3 часов. Таким образом, Археологическая служба Индии, которая контролирует этот исторический памятник, пытается избавиться от возникающего каждый день столпотворения.

Как отмечают в ведомстве, огромная гробница из белого мрамора ежедневно привлекает внимание до 50 тысяч человек. «Иногда посетители проводят там целый день, что создает ситуацию, когда людей слишком много», — поделился с журналистами официальный представитель Археологической службы. По его словам, новые правила позволят регулировать «движение посетителей, увеличив в итоге их число и снизив вероятность неблагоприятных инцидентов или несчастных случаев». На всех билетах, в том числе купленных в Интернете, будет указано время, и туристы должны будут придерживаться его.