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Даша Жукова и Дерек Бласберг отдыхают в компании друзей на Сейшелах
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Даша Жукова и Дерек Бласберг отдыхают в компании друзей на Сейшелах 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Дерек Бласберг и Даша Жукова
Дашу Жукову часто застают на отдыхе в компании ее очень давнего друга Дерека Бласберга. Если несколько месяцев назад они отдыхали в теплых странах с сестрами МакКартни, то на этот раз Жукова и Бласберг отправились на Сейшелы, откуда постят в соцсех фото.
Судя по видео в сториз Дерека, компанию им составили Диана фон Фюрстенберг, известный модельер, и Ник Браун, бойфренд Бласберга.
Даша Жукова
Помимо отдыха на яхте, без которого не обходится ни одно путешествие Даши, компания насладилась экзотическими фруктами: разделывать их для коктейлей взялась сама Жукова, Дерек быстро сориентировался и заснял свою подругу с инструментом в руках, подписав с юмором:
Осторожно, у нее в руках нож!
Даша Жукова
На острове компанию ждало множество приключений, например, им удалось столкнуться с экзотическими пауками и стаей черепах. Дерек сравнил этих животных со своей лучшей подругой:
У нее твердый панцирь снаружи и золотое сердце внутри.
Следом за пассивным отдыхом, компания друзей отправилась на прогулку по острову. На одном из видео можно заметить, как Диана пробирается сквозь чащу, что не может не восхищать, ведь ей 71 год.
Диана фон Фюрстенберг
Диана фон Фюрстенберг
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