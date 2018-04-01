Алена Бабенко: Иногда ненавижу свою профессию

Звезда «Современника» Алена Бабенко в премьерном спектакле «Свадьба» выходит на сцену в образах нескольких героинь. О работе в постановке актриса рассказала «Вечерке».

Свое участие в новой постановке режиссера Егора Перегудова актриса расценивает как замечательный подарок ко дню рождения, который она отмечает 31 марта.

— Алена, можно сказать, что с Перегудовым у вас сложился плодотворный творческий союз: сначала успешный спектакль «Поздняя любовь», теперь — «Свадьба»?

— А до этого еще было «Время женщин». С Егором у нас прежде всего возник человеческий контакт. Он очень тонкий, терпеливый, добрый человек, а это такая редкость! В результате мы, актеры, работая с Егором, оставляем свои капризы, обиды за порогом театра и целиком концентрируемся на работе. Хотя Егору было непросто убедить нас в том, что о парадоксах любви, брака надо говорить именно так, как задумал он. Например, рассказ Чехова представлен в спектакле в виде лекции, с чем мы сначала не были согласны. А в целом же наш спектакль о том, что мир спасет любовь.

— Перегудов прислушивается к мнению актеров?

— Раньше прислушивался, а в этот раз все делал по-своему: он точно знал, что хочет, а мы лишь сбивали его с толку.

— Вы комедийная актриса. Юмор какого автора — Зощенко , Брехта, Чехова — вам ближе?

— Рассказ Зощенко «Не может быть» — этакий разговор глухого со слепым. В жизни так часто бывает: ты говоришь об одном, а тебя не слышат и говорят о другом. У Михаила Зощенко — поиск друг друга, желание найти свою половинку. У Брехта — попытка прорыва любви через войну, смерть. У Чехова история перенесена в офис, где люди этакие сухари, где царит полное равнодушие.

— Вы играете главную роль в одном из любимых спектаклей москвичей — «Пигмалионе». Раньше роль Элизы Дуллитл играла Елена Яковлева . В интервью «Вечерке» Елена сказала, что не хочет играть в своем возрасте Джульетту, ибо это будет неправдой. Есть ли у актеров возраст, когда они выходят на сцену?

Галина Борисовна Волчек омолаживает спектакли, вводя новых артистов, и это правильно. Скоро дойдет очередь и до моей роли в «Пигмалионе». На мой взгляд, актрисе в 50 лет играть 18-летнюю цветочницу трудно. При этом — дико интересно! Конечно, если внешность, типаж, актерские данные позволяют играть — пожалуйста. Вчера пересматривала спектакль Галины Волчек «Три товарища», и мне так захотелось сыграть Пат! Перечитала роман Ремарка. Я вдруг так услышала эту героиню, как не слышала ее, будучи молодой. Сейчас прекрасно понимаю, про что бы я играла. Я слышу, как говорит Пат, о чем думает, что чувствует… А вот 20 лет назад мне совсем не хотелось играть эту героиню.

— Как вы думаете, почему такая перемена?

— Сегодня я иначе отношусь к любви. Больше знаю, лучше понимаю, тоньше чувствую.

Юрий Грымов в своей экранизации «Трех сестер» состарил сестер на десятки лет. Можно поступить так же с Пат и Элизой Дуллитл…

— Я против такого метода. Сколько лет автор дал своим героиням, столько им и должно быть.

— Вы с Михаилом Ефремовым очень убедительны в спектакле Сергея Газарова «Амстердам». И публика принимала его совсем не так, как жители Самары приняли постановку «Не становись чужим», после чего многие критиковали Ефремова за его поведение на сцене…

— Не хочу комментировать то, о чем вы спрашиваете, прежде всего потому, что Михаил Ефремов — мой коллега, мой партнер. Надо понимать, что спектакль «Не становись чужим», который показали в Самаре, — еще сырой. Но часто бывает, что несовершенные спектакли со временем становятся очень хорошими. Я верю и в наш «Амстердам», и в другой спектакль Газарова — «Не становись чужим».

— Вы востребованная актриса, к тому же очень увлеченный человек: и спортом занимаетесь, и поете, и пишете стихи. А на общение с близкими людьми времени хватает?

— Я всегда делала то, что мне нравилось, не думая ни о чем другом. Признаюсь, что иногда ненавижу свою профессию, потому что она отнимает все мое время, и семья страдает. Я даже не могу поехать отдохнуть. Иногда у меня возникает такое ощущение, что я люблю только театр. А я хочу просто любить — родных людей. Но с этим ничего не поделаешь, ведь в театре актер не играет, а служит. Мы солдаты сцены. А вообще театр — это семья. Ты начинаешь слышать себя в другом человеке, заряжаться его энергией. Некоторые актрисы так выстраивают роль, что существуют в ней обособленно, не оглядываясь на партнеров. Но для меня партнер важен необыкновенно. К моим любимым относятся Сергей Маковецкий Сергей Гармаш и, конечно, Михаил Ефремов.

— В кино сейчас снимаетесь?

— Начинаю работу у Александра Котта в фильме «Последствия». Саша позвал меня на главную роль.

— Чем занимается сын Никита?

— Он окончил операторский факультет ВГИКа и работает оператором. Он скромный, воспитанный человек, моя гордость. Рада, что мне удалось так его воспитать.

— Секрет воспитания откроете?

— Ребенок воспитывается примером родителей, а не словами.

СПРАВКА

Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Свадьба» — комедийная композиция режиссера Егора Перегудова по произведениям Михаила Зощенко, Бертольда Брехта Антона Чехова и Михалила Жванецкого. Произведения этих авторов как бы перетекают из одного в другое. Соединить в одном представлении столь разных драматургов разных стран и эпох, высказывающихся пусть на одну, но очень непростую тему, — это смело. Еще смелее назвать это все комедией. Продолжительность спектакля 3 часа 10 минут. Зато с антрактом!

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