Эксклюзив: Зимбабве примет всестороннее участие в инициативе «Пояс и путь» —президент Э. Мнангагва

Хараре , 1 апреля / Синьхуа / — Со 2 по 6 апреля президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посетит в Китай с государственным визитом. 31 марта в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа в резиденции президента Э. Мнангагва выразил благодарность за оказанную Китаем Зимбабве помощь в разных областях, отметив, что Зимбабве примет всестороннее участие в реализации инициативы «Пояс и путь».

По словам Э. Мнангагвы, во время своей инаугурации в ноябре 2017 года он отметил, что первой неафриканской страной, которую он посетит с государственным визитом, станет Китай. Будучи всепогодным добрым другом и партнером, Китай в трудное время оказывал Зимбабве поддержку в политической, торгово-экономической и других сферах.

Рассказывая об инициативе «Пояс и путь», Э. Мнангагва заявил, что она имеет важное значение для содействия либерализации глобальной торговли и экономического развития развивающихся стран. «Зимбабве примет всестороннее участие в реализации инициативы „Пояс и путь“ — сказал Э. Мнангагва, — Я также надеюсь присутствовать на саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству» в сентябре в Пекине. Он добавил, что Зимбабве желает играть более важную роль в данном механизме.

Первоочередными задачами для Зимбабве являются развитие экономики, увеличение числа рабочих мест и привлечение иностранных инвестиций, чтобы достичь цели по превращению в страну со средним уровнем доходов до 2030 года. Э. Мнангагва рассчитывает на повышение политического взаимодоверия и углубление двустороннего сотрудничества в таких сферах, как инфраструктура, сельское хозяйство, промышленность, коммуникации и т.д.

Э. Мнангагва отметил, что в последние годы китайское правительство и предприятия помогли Зимбабве в строительстве инфраструктуры, в том числе реконструкции аэропортов и ГЭС, повысив тем самым уровень жизни местных жителей и способствовав экономическому развитию. В ходе визита президент также возглавит презентацию по содействию развитию торговли и инвестиций в Зимбабве, чтобы привлечь капиталовложение китайских предприятий в страну. —0—