Ещё
За субботу в Ленобласти произошли две загадочные смерти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За субботу в Ленобласти произошли две загадочные смерти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливается причина смерти гастарбайтера, тело которого обнаружили на рабочем месте. В Гатчинском районе пенсионерка нашла в сарае на даче тело мужчины с татуировками и в куртке с надписью «Пулково».
Около десяти утра 31 марта во всеволожскую полицию поступило сообщение о том, что на строительном предприятии в первом микрорайоне поселка имени Свердлова найден мертвым 55-летний мигрант. Тело на входе в строительную бытовку обнаружил его коллега. На лице погибшего зафиксированы синяки. С документами у него было все в порядке. Причина смерти устанавливается.
В тот же день в полицию Гатчины обратилась жительница Петербурга. Приехав к себе на дачу в деревне Вайялово, она нашла в сарае тело мужчины. Из одежды на нем были брюки и куртка с надписью «Пулково». Из особых примет полицейские зафиксировали татуировку на кисти «МВ» и на ней же цифру «1956». По словам пенсионерки, последний раз она была на даче два месяца назад.
Ivyborg.ru: последние новости
Каждую квартиру в Петербурге хотят оснастить датчиками утечки газа Начальник Северо-Западного дорожного ведомства оставил свой пост Под Кингисеппом мошенники обворовали пенсионерку без ног
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян показала новые права104
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»181
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов382
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ456
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»245
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение