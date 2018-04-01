За субботу в Ленобласти произошли две загадочные смерти

Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливается причина смерти гастарбайтера, тело которого обнаружили на рабочем месте. В Гатчинском районе пенсионерка нашла в сарае на даче тело мужчины с татуировками и в куртке с надписью «Пулково».

Около десяти утра 31 марта во всеволожскую полицию поступило сообщение о том, что на строительном предприятии в первом микрорайоне поселка имени Свердлова найден мертвым 55-летний мигрант. Тело на входе в строительную бытовку обнаружил его коллега. На лице погибшего зафиксированы синяки. С документами у него было все в порядке. Причина смерти устанавливается.