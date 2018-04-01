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Пище, созданной с применением CRISPR, дали зеленый свет
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Пище, созданной с применением CRISPR, дали зеленый свет 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
В течение почти двух лет, как выяснилось, Министерство сельского хозяйства США тихо отдавало предпочтение нескольким культурам, которые были генетически модифицированы с использованием CRISPR. Редактирование ДНК людей и животных может быть спорным процессом, но когда дело доходит до растений, если модифицированный геном растения не будет включать чужеродного генетического материала, CRISPR-культуры не будут подлежать специальному регулированию. На этой неделе USDA официально утвердило эту позицию. По словам министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, «такой подход позволяет внедрять инновации без особого риска».
Логика вот в чем: можно менять генетику растения с помощью классических методов разведения, таких как скрещивание. Поэтому, пока ученые меняют растения так, как можно было бы менять гипотетически с применением более традиционных методов — скажем, удалить ген растения или вставить ген другого растения, которое как бы «скрещивается» с первым, — нет никакого риска для здоровья потребителя. Ведь он привык к стандартным методам скрещивания. Генетические манипуляции с применением CRISPR просто протекают быстрее и точнее, позволяя достичь тех же результатов.
С 1990-х годов Министерство сельского хозяйства США регулирует, какие генетически модифицированные культуры могут выходить на рынок, и не из-за опасений причинить вред здоровью людей, а из-за опасений, что урожай с чужеродной ДНК может случайно нанести экологический ущерб. Гриб, которому удалили один ген, не будет представлять угрозы.
Как результат, министерство уже одобрило несколько CRISPR-культур, включая грибы, которые дольше будут оставаться свежими, и Camelina sativa, важную масличную культуру, которая будет давать улучшенное омега-3 масло.
В январском интервью Nature CEO Yield10 Bioscience, разработавшей Camelina sativa, сообщил, что отсутствие нормативных барьеров может сэкономить годы и десятки миллионов долларов на производстве. Если бы компания была вынуждена выдержать обычный регуляторный процесс Министерства сельского хозяйства США, потребовалось бы не менее шести лет и от 30 до 50 миллионов долларов США для проверки и сбора данных, необходимых для вывода культуры на рынок.
Как вы думаете, последует ли Россия за таким решением аграриев США? Расскажите в нашем телеграм-чате.
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