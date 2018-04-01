Ярмарочный проезд перекроют в Нижнем Новгороде

Движение транспорта по Ярмарочному проезду в Нижнем Новгороде будет временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, движение транспорта будет прекращено на участке между домами №5 и №9 с 10 часов утра 12 апреля до 16 часов 23 апреля текущего года.

Изменения вносятся в связи с производством работ по замене опор освещения.

Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что дороги у стадиона «Нижний Новгород» перекроют 15 апреля.