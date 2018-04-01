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Ярмарочный проезд перекроют в Нижнем Новгороде
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Ярмарочный проезд перекроют в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 20 минут назад
Фото: Newsroom24
Движение транспорта по Ярмарочному проезду в Нижнем Новгороде будет временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно информации, движение транспорта будет прекращено на участке между домами №5 и №9 с 10 часов утра 12 апреля до 16 часов 23 апреля текущего года.
Изменения вносятся в связи с производством работ по замене опор освещения.
Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что дороги у стадиона «Нижний Новгород» перекроют 15 апреля.
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