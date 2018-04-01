Мэрия Орла нашла средства на тротуары: пешеходам введут налог «Плутарх»

В администрации города нашли дополнительный источник финансирования для тротуаров областного центра. Налогом обложат всех жительниц Орла, которые ходят на шпильках.

Налогообложение будет функционировать по аналогии системы «Платон». Чиновники назвали новый налог «Плутарх». В первую очередь он коснётся жительниц областного центра, которые предпочитают каблуки.

— Женщины на шпильке портят покрытие тротуаров сильнее, чем погодные условия. Многие из представительниц прекрасного пола ходят на шпильках круглогодично, что приводит порче хрупкого асфальта в зимнее время, — сообщил RIA57 представитель администрации Орла.

По замыслу авторов нового законопроекта, плата за 10 километров составит в районе 5 рублей. Все лица женского пола с 14 до 50 лет будут оснащены специальными системами ГЛОНАСС, разработанными резидентами орловского кластера.

Данные будут автоматически обрабатываться и в конце каждого месяца жительница областного центра будет получать квитанцию для оплаты налога. Произвести платёж можно будет в МФЦ либо через банкомат.

Законопроект будет рассмотрен депутатами горсовета Орла на ближайшей сессии, уточнили в пресс-службе администрации города.

Данная новость является художественным вымыслом. Редакция RIA57 поздравляет всех читателей с первым апреля и советует не поддаваться на розыгрыши!