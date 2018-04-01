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Ряды юнармейцев Амурской области пополнил отряд Ключевской школы
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Ряды юнармейцев Амурской области пополнил отряд Ключевской школы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
18 юных патриотов произнесли клятву юнармейца, пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Каждый из них получил специальное удостоверение и отличительный знак.
В ряды всероссийского военно-патриотического движения Юнармия вступили школьники с. Ключи Амурской области. Торжественная церемония посвящения в юнармейцы состоялась в рамках проведения акции «Вместе мы сила».
18 юных патриотов произнесли клятву юнармейца, пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Каждый из них получил специальное удостоверение и отличительный знак.
В Амурской области действует около двухсот объединенных юнармейских отрядов. Количество юных патриотов в их рядах отрядов приближается к четырем тысячам. Штаб юнармейского движения Приамурья располагается в г. Белогорске.
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