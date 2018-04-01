РФС поздравил Михаила Гершковича с юбилеем

РФС на своем официальном сайте поздравил с днем рождения члена исполкома организации, главу Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича . Сегодня, 1 апреля, ему исполняется 70 лет.

"Российский футбольный союз поздравляет Михаила Даниловича со знаменательной датой и желает ему здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо отечественного футбола!" — говорится в сообщении.

В качестве игрока Гершкович выступал за «Локомотив», «Торпедо», «Динамо» и сборную СССР. После завершения карьеры входил в тренерские штабы бело-голубых, а также олимпийской, молодежной и основной сборных России.