Ещё
РФС поздравил Михаила Гершковича с юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФС поздравил Михаила Гершковича с юбилеем 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
РФС на своем официальном сайте поздравил с днем рождения члена исполкома организации, главу Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича. Сегодня, 1 апреля, ему исполняется 70 лет.
"Российский футбольный союз поздравляет Михаила Даниловича со знаменательной датой и желает ему здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо отечественного футбола!" — говорится в сообщении.
В качестве игрока Гершкович выступал за «Локомотив», «Торпедо», «Динамо» и сборную СССР. После завершения карьеры входил в тренерские штабы бело-голубых, а также олимпийской, молодежной и основной сборных России.
Спорт-Экспресс: последние новости
Врач "Спартака": "Ананидзе? Многое прояснится после операции, назначенной на среду" Болельщики российских клубов проведут первые таймы матчей 24-го тура РФПЛ в тишине в память о жертвах трагедии в Кемерово "Атлетико" готов включить Савича в сделку по трансферу Дибалы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»103
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»178
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ443
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля292
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов33
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение