Цыпленок вот уже 10 дней живет без головы

Удивительная новость дошла до нас из Таиланда . Там цыпленок, по всей вероятности, подвергшийся нападению хищника, не просто остался жив, но, лишившись самого главного органа жизнеобеспечения — головы, продолжает, как ни в чем не бывало, «радоваться» жизни.

Петух Майк. Перезагрузка

И это действительно не первоапрельская шутка. Ведь несчастье случилось с петушком еще примерно 10 дней назад. Увидев необычного (безголового) цыпленка, местные жители поспешили вверить его заботам ветеринара Арун Тонг. И она уже, постаралась сделать его существование по возможности комфортным и безопасным, если такое возможно по отношению к птице, потерявшей голову. Женщина сразу поняла, что если цыпленок выжил при сложившихся обстоятельствах, то он сможет не просто разгуливать, но и принимать пищу. Так, ветеринар Тонг стала кормить его, вводя зернышки и крошки хлеба через пищевод, а также необходимую для жизнедеятельности животного жидкость.

Таким же образом специалист дает петушку антибиотики — на тот случай, если хищник, который лишил его головы, мог ненароком заразить птицу каким-либо заболеванием. Единственное, что беспокоит ветеринара, так это то, что временами у цыпленка наблюдается пересыхание пищевода. Но, возможно, это связано с действием того самого антибиотика. Во всяком случае, пернатому счастливчику сейчас ничего не угрожает. И в скором будущем, если все пойдет благополучно, Арун Тонг собирается отдать птицу в хорошие заботливые руки.

Надо заметить, что подобный случай — далеко не редкость в истории наблюдений за крылатыми существами. Такой же казус случился с петухом Майком осенью 1945 года в США на одной из ферм неподалеку от городка Фруита (штат Колорадо). В тот раз владелец небольшого хозяйства Ллойд Олсен решил запастись на зиму мясом курятины и начал одного за другим забивать своих бройлеров, отрубая им топором головы. Каково же было изумление фермера, когда одна из нечастных жертв, вместо того, чтобы отправиться на тот свет и обеспечить семью мясом, оказавшись без головы, пустилась наутек от своего «палача».

Но такое периодически случается сплошь и рядом. И мужчина не придал этому особого значения. Однако, по-настоящему Ллойд удивился, когда утром застал петушка живым и невредимым. И стал точно так же — через пищевод — кормить и поить «везунчика». В общей сложности Майк, как назвал его фермер, прожил в здравии полтора года и умер лишь по неосторожности Олсена, который из-за своей рассеянности забыл удалить пипеткой слизь из горла птицы, которая просто задохнулась.

Почему петух может, а высшие животные — нет?

Еще одна похожая история случилась в той же Америке — в штате Калифорния. Местная домохозяйка Марта Грин купила на рынке петуха. А когда принесла его домой, тот поверг покупательницу в шок: «мясо» с отрубленной головой вдруг встало и пошло гулять по дому. Оправившись от испуга, американка оставила птицу жить у себя и дала ему имя — Батч. Целый месяц женщина держала «домашнее животное» при себе, пока пернатый не отдал душу Всевышнему. Точно так же прожил 11 дней после потери головы другой петух — Лаки. Не имея возможности видеть, он случайно свалился в дымоход, откуда уже не выбрался.

Как же получилось, что ни Майк, ни Лаки, ни Батч не умерли сразу после потери головы? Ученые из университета Солт-Лейк-Сити , которые исследовали того же Майка после его чудесного «воскрешения», пришли к выводу о том, что, во-первых (и главных), топор в момент удара не задел жизненно важную яремную вену, в результате чего кровь быстро свернулась, а не хлынула потоком. Кроме того, нетронутым осталось также одно из слуховых отверстий. Ну а то, что петух лишился головы, так это, как заверили ученые, тоже не беда: ведь с остальными функциями жизнеобеспечения организма вполне справился спинной мозг пернатого крикуна.

Кстати, в ХХ веке ветеринары, биологи, врачи и ученые провели довольно тщательное исследование того — могут ли в подобной ситуации остаться живыми и невредимыми высшие существа: кошки, собаки, свиньи? И пришли к неутешительному выводу — такое в принципе невозможно. В этом плане чрезвычайный интерес во всем мире вызвали в свое время опыты советского физиолога и биолога Владимира Петровича Демихова , который начинал с того, что успешно пересаживал подопытным собакам искусственные и донорские легкие и печень. А затем и надпочечники с почками, пищеводы, конечности, сердца и даже головы.

Но главным результатом его научных исследований было все же признание того, что хоть собака и может жить с пересаженной головой (и даже с двумя головами), однако, без специального комплекса жизнеобеспечения у животного неизбежно наступает смерть (если у нее отсутствует сама голова). Даже организм, оставшийся без головы, можно поддерживать с помощью системы искусственного кровообращения и вентиляции легких. То же самое касается и одной головы без организма. Но в естественных условиях, как доказал Демихов, тело животного без главного органа (головы) существовать не может.

Животные-инвалиды

Тем не менее, сегодня медицина достигла выдающихся результатов. И ветеринары во всем мире не только спасают жизни братьям нашим меньшим, но и обеспечивают им сравнительно комфортное и счастливое существование. Такое, например, какое выпало на долю жирафа Дарвина из израильского сафари-парка, который появился на свет с врожденной патологией. При рождении выяснилось, что одна его нога была поврежденной. Поэтому ветеринарные работники парка разработали для него специальные бандаж — некое подобие протеза, поддерживающее ногу в нормальном состоянии и позволяющее жирафенку нормально ходить.

Не повезло при рождении и американской собаке по кличке Фейт. Хозяева ее мамы заметили, что один щенок в помете выделяется отсутствием передней лапы. Когда к четвероногой новорожденной пригляделись повнимательней, выяснилось еще и то, что другая передняя лапа у нее оказалась недоразвитой, и ее пришлось ампутировать. Несмотря на это Фейт (не без помощи хозяина) научилась ловко передвигаться на задних лапах. Очень скоро собака уже демонстрировала свои способности перед ветеранами войн на Ближнем Востоке, находящимися на излечении в госпитале, чем вызывала неизменные улыбки и слезы умиления выздоравливающих военных. А узнав о том, что Фейт отлично поднимает дух ветеранов, командование тут же присвоило ей звание сержанта — собаке, которая своим поведением словно говорила: после ранения жизнь не заканчивается — даже будучи калекой можно продолжать жить и радоваться жизни.

Еще один пример благополучной реабилитации животного — землячка живучего цыпленка из Таиланда слониха Мотола. Девятнадцать лет назад, к 38 годам, она подорвалась на мине недалеко от границы с Мьянмой , в результате чего часть ее ноги пришлось ампутировать. Долгое время она жила в реабилитационном центре для животных около Бангкока . Еще некоторое время ей понадобилось для того, чтобы привыкнуть к специальному протезу, который разработали для нее ветеринары. Сегодня Мотола чувствует себя вполне хорошо.

Но поистине мировую известность получил американский поросенок по имени Крис П. Бекон. К ветеринару Лену Лусеро новорожденного «пятачка» принесла озабоченная хозяйка близлежащей фермы. Дело в том, что поросенок родился с врожденной патологией задних конечностей. И, чтобы он не мучился, хозяйка попросила ветеринара усыпить бедное животное. Однако, Лусеро, верный клятве Гиппократа, решил по-иному. Из деталей детского конструктора Лен смастерил для своего питомца специальную тележку, с помощью которой Бекон может спокойно передвигаться и наслаждаться всеми прелестями жизни. А потом к Лусеро обратились издатели, с которыми ветеринар заключил контракт аж на целую трилогию книг о своем подопечном.

Вот так бывает — не было бы счастья, да несчастье помогло. Во всяком случае, жизнь лучше небытия. И это каждый день доказывают нам те, кого мы приручили и за кого остаемся в ответе.

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