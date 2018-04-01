В Пензе на Шуисте для строящейся школы и больницы №4 обустроят парковку

Пензе на территории строящейся школы в микрорайоне Шуист намерены организовать парковку. Об этом стало известно 1 апреля в ходе выездного совещания, которое провел мэр города Виктор Кувайцев

Замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов показал собравшимся эскиз возможного обустройства территории около образовательного учреждения и городской больницы №4. Здесь намерены сделать автомобильную стоянку с обеих сторон от проезда к поликлинике.

«Нужно по максимуму использовать всю свободную территорию для обустройства парковочных мест и пешеходных связей между остановочным павильоном, школой и больницей», –поручил подчиненным Виктор Кувайцев.

Виктор Кувайцев, Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов проинспектировали ход работ по устройству ливневой канализации, которая станет сетью для сброса ливневых стоков новой школы. На сегодняшний день рабочие занимаются бетонированием плиты основания и стен резервуара-накопителя, а также водопонижение путем устройства иглофильтров.