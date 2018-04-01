Большие перемены. Что ждет Кузбасс после при Цивилеве

Новоназначенный глава Кемеровской области Сергей Цивилев настроен на прямое общение с людьми, потому как считает, что только через диалог можно решить стоящие перед регионом непростые задачи. Об этом и.о. губернатора Кузбасса рассказал в своем обращении к жителям.

Послание было опубликовано 1 апреля — сразу после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку действующего главы региона Амана Тулеева . Пришедший ему на смену Цивилев пообещал реализовать все ранее запланированные проекты по развитию региона.

Однако в полной мере продолжать политику, которую вел Тулеев, Цивилев не будет. В этом уверен президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко

В эфире НСН эксперт пояснил, что при Тулееве регион взял на себя чрезмерное количество социальных обязательств и бюджет оказался в очень серьезных долгах.

«Всю эту машину необходимо будет демонтировать и перенастраивать. Регион жил в долг будущих поколений и те проблемы, которые необходимо было решать, просто откладывались на потом. Цивилеву придется принимать достаточно серьезные решения и сохранение той модели, которая была создана Тулеевым, просто невозможно», — заявил собеседник агентства.

По его словам, сегодня в Кузбассе нет политического протеста, но есть общественный, новая волна которого поднялась на фоне трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

«После трагедии в «Зимней вишне», связанной с бездействием и халатностью чиновников, которая привела к гибели десятков человек, есть протест общественный, но я бы не стал маркировать его как политический. Также был протест с задавленным местным самоуправлением, был протест экологический», — поясняет Минченко.

К слову, с экологией в Кузбассе — настоящая беда. Это одна из главных проблем, которая досталась Цивилеву «в наследство». Как рассказал НСН Новокузнецкий политолог Ростислав Бардокин, причина экологических бед — добыча угля открытым способом.

«Цивилеву досталась не только ситуация с трагедией в «Зимней вишне». Ему придется решать острый вопрос по развитию угольных разрезов на юге Кузбасса. Сегодня существует определенное протестное движение, которое уже собирало митинги в Новокузнецке Новосибирске , потому что разрезы уже подошли вплотную к частным подворьям, что вызывает острое беспокойство населения. Во многом это определяет миграцию населения — люди уезжают из-за того, что уголь оказался на огородах. Даже в Новокузнецке временами слышны взрывы на разрезах. Это главный вопрос, который сейчас придется решать Цивилеву. В зависимости от результата и будут складываться его отношения с населением», — рассказал собеседник агентства.

Новому губернатору Кузбасса в этой ситуации придется искать компромисс между угольщиками, в числе которых серьезные международные компании, заинтересованные в наращивании добычи угля, с одной стороны, и населением — с другой.

О существующей проблеме хорошо осведомлена администрация президента России . Владимир Путин и сам в беседе с Цивилевым перед его назначением на пост замгубернатора обратил снимание на экологическую обстановку на юге региона.