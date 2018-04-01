«Вам не стыдно за своего внука?»: фанаты обратились к Алле Пугачевой

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков опубликовал в своем блоге петицию, в которой граждане просят наказать виновных в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове : «Подпишите петицию! Чтобы те, кто в ответе получили по заслугам! Меня трясет от сопереживания и бомбит от несправедливости! Выражаю глубочайшие соболезнование всем семьям, родственникам. Как можно быть такими эгоистами и экономить на всем, чтоб набить себе карман побольше, а потом страдают люди, в то время когда ответственные за это купаются в бабках. ».

Фолловеры в большинстве своем поддержали внука Примадонны, но нашлись и те, кто раскритиковал его публикацию и даже обратился к бабушке Преснякова-младшего. «Алла Борисовна, вам не стыдно за своего внука?! Он думает не как Россиянин!» Виноваты все мы, но говорить о стране, которая тебя кормит и поит так, это позор! Не нужно учить детей и внуков заграницей чтобы не получать такое поколение, позорящее Россию !», «Алла, вам должно быть стыдно, что ваш внук пиарится на трагедии» — писали в комментариях.

Никита на выпады в свой адрес никак не отреагировал. Недавно он уже вступал в конфликт со своими подписчиками. Он просил не учить его жить и заявил, что не стоит путать его творчество с творчеством его родственников. И просил старшее поколение, если им неприятно наблюдать за тем, как он пьет, отписаться от него.