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Пугачеву стыдят за попытки внука «пропиариться» на кемеровской трагедии
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Пугачеву стыдят за попытки внука «пропиариться» на кемеровской трагедии 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях старший внук Аллы Пугачевой, лидер группы «MULTIVERSE» Никита Пресняков, высказался о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек. Молодой человек призвал фолловеров подписать петицию, в которой граждане просят наказать виновных в случившемся.
«Меня трясет от сопереживания и бомбит от несправедливости! Выражаю глубочайшие соболезнование всем семьям, родственникам и тем, кто пережил этот ад. Как можно быть такими эгоистами и экономить на всем, чтоб набить себе карман побольше, а потом страдают люди, в то время когда ответственные за это купаются в бабках. Будто в России такая система стала нормой! Что с вами?» (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. WomanHit.ru), — пишет музыкант в своем микроблоге. Однако в комментариях к посту можно заметить много критики в адрес артиста. Многие пользователи пристыдили его знаменитую бабушку за то, что ее внук «не уважает родину» и «пиарится на трагедии».
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