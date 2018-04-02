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Поклонники Пугачевой обвинили ее внука в пиаре на трагедии в Кемерово
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Поклонники Пугачевой обвинили ее внука в пиаре на трагедии в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Старшего внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова обвинили в пиаре на чужом горе после того, как он опубликовал на своей странице в Instagram предложение проверять все торговые центры на безопасность.
Подписчики Аллы Пугачевой раскритиковали ее за то, что старший внук певицы, Никита Пресняков, опубликовал петицию с требованием наказать виновных в кемеровском пожаре.
«Подпишите петицию! Чтобы те, кто в ответе, получили по заслугам! Меня трясет от сопереживания и бомбит от несправедливости! Выражаю глубочайшие соболезнования всем семьям, родственникам. Как можно быть такими эгоистами и экономить на всем, чтоб набить себе карман побольше, а потом страдают люди, в то время, когда ответственные за это купаются в бабках», — заявил он в Instagram.
Некоторые возмутились таким поведением, и раскритиковали молодого человека в блоге знаменитой бабушки «Алла Борисовна, вам не стыдно за своего внука?! Он думает не как россиянин!», «Говорить о стране, которая тебя кормит и поит так, это позор! Не нужно учить детей и внуков заграницей чтобы не получать такое поколение, позорящее Россию!», «Алла, вам должно быть стыдно, что ваш внук пиарится на трагедии», — цитирует подписчиков издание Ura.ru.
Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В прошлый четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.
28 марта в России был объявлен общенациональный траур.
В воскресенье семьи погибших получили выплаты.
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