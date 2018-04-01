Бен Харпер выпустил альбом «No Mercy in This Land»

Пластинка записана совместно с блюз-исполнителем Чарли Масселуайт. Артист в iTunes. Слушайте The Bottle Wins Again — Ben Harper на Яндекс. Музыке Диск стал четырнадцатой студийной работой в дискографии Харпера.