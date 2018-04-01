Жесткие розыгрыши на 1 апреля для друзей

Приколы на 1 апреля

1 апреля шутки должны быть яркими, реалистичными и запоминающимися. Как разыграть на 1 апреля друзей и знакомых жестко, но при этом не поссориться, читай на Карельские Вести.

Жестокие шутки на 1 апреля День дурака

Если 1 апреля будет тепло и ты с друзьями пойдешь на пикник, захвати с собой кабачковую икру и кусочек туалетной бумаги. Пока все раскладываются, нужно тайком выложить икру под самый живописный кустик и украсить туалетной бумагой. Когда все пойдут собирать дрова, к кустику надо подвести как можно больше друзей. И тут ты, видя живописную кучку, расталкиваешь всех и с возгласами: «Свежатина!» достаешь ложку и начинаешь уплетать вкусняшку. Шок обеспечен!

Жесткие розыгрыши на 1 апреля

Для розыгрыша надо два человека. Сжигаем 10-15 спичек, пепел один человек растирает в ладонях. Выбираем жертву и предлагаем ей показать фокус. Например: «Петя проткнет колено обычной спичкой. Только ты закрой глаза». Жертве закрывает глаза тот, у кого черные руки. А второй старательно ковыряет колени спичкой, спичка ломается, жертве с сожалением сообщается, что фокус не удался.

Как разыграть друга на 1 апреля

Можно разыграть кого-то доверчивого, кто зациклен на поисках мужа или жены. Предлагаем жертве предсказать имя суженого по спичкам. Выдаем ей коробок спичек, просим выбрать произвольное количество спичек и отломить головки очень аккуратно и точно. Затем придирчиво осматриваем и даже забраковываем плохо поломанные спички. Просим повторить процедуру. Затем просим жертву вставить поломанные спички между зубами, за ушами, в волосы и другие места по желанию. После этого подводим жертву к зеркалу и заявляем: «И кому ты такая страшная нужна?!»

Прикольные шутки на 1 апреля

Большой компании предлагаем поиграть в «Зоопарк». Правила такие: все становятся в круг и берут друг друга под руки. Ведущий стоит чуть поодаль, вызывает по очереди каждого и на ухо говорит, каким животным он будет. Затем участникам объявляются правила: все участники — зоопарк, главная задача, услышав название своего животного, поджать ноги и упасть. Остальные не должны дать упасть игроку. И вот ведущий говорит: «Захожу я в зоопарк. Смотрю, тигр!» Смысл розыгрыша в том, что всем на ухо надо сказать «тигр».

Напомним, ранее мы публиковали Розыгрыши на 1 апреля по телефону: проведи время с шутками