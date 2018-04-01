Ещё
Жесткие розыгрыши на 1 апреля для друзей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жесткие розыгрыши на 1 апреля для друзей 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Приколы на 1 апреля
1 апреля шутки должны быть яркими, реалистичными и запоминающимися. Как разыграть на 1 апреля друзей и знакомых жестко, но при этом не поссориться, читай на Карельские Вести.
Жестокие шутки на 1 апреля День дурака
Если 1 апреля будет тепло и ты с друзьями пойдешь на пикник, захвати с собой кабачковую икру и кусочек туалетной бумаги. Пока все раскладываются, нужно тайком выложить икру под самый живописный кустик и украсить туалетной бумагой. Когда все пойдут собирать дрова, к кустику надо подвести как можно больше друзей. И тут ты, видя живописную кучку, расталкиваешь всех и с возгласами: «Свежатина!» достаешь ложку и начинаешь уплетать вкусняшку. Шок обеспечен!
Жесткие розыгрыши на 1 апреля
Для розыгрыша надо два человека. Сжигаем 10-15 спичек, пепел один человек растирает в ладонях. Выбираем жертву и предлагаем ей показать фокус. Например: «Петя проткнет колено обычной спичкой. Только ты закрой глаза». Жертве закрывает глаза тот, у кого черные руки. А второй старательно ковыряет колени спичкой, спичка ломается, жертве с сожалением сообщается, что фокус не удался.
Как разыграть друга на 1 апреля
Можно разыграть кого-то доверчивого, кто зациклен на поисках мужа или жены. Предлагаем жертве предсказать имя суженого по спичкам. Выдаем ей коробок спичек, просим выбрать произвольное количество спичек и отломить головки очень аккуратно и точно. Затем придирчиво осматриваем и даже забраковываем плохо поломанные спички. Просим повторить процедуру. Затем просим жертву вставить поломанные спички между зубами, за ушами, в волосы и другие места по желанию. После этого подводим жертву к зеркалу и заявляем: «И кому ты такая страшная нужна?!»
Прикольные шутки на 1 апреля
Большой компании предлагаем поиграть в «Зоопарк». Правила такие: все становятся в круг и берут друг друга под руки. Ведущий стоит чуть поодаль, вызывает по очереди каждого и на ухо говорит, каким животным он будет. Затем участникам объявляются правила: все участники — зоопарк, главная задача, услышав название своего животного, поджать ноги и упасть. Остальные не должны дать упасть игроку. И вот ведущий говорит: «Захожу я в зоопарк. Смотрю, тигр!» Смысл розыгрыша в том, что всем на ухо надо сказать «тигр».
Напомним, ранее мы публиковали Розыгрыши на 1 апреля по телефону: проведи время с шутками
Карельские вести: последние новости
Анфиса Чехова сообщила, что выходит замуж. Поклонники ей не верят Допросы билетерш кинотеатра «Зимняя вишня»: нашлась масса нестыковок МИД РФ запросил у Запада «доказательную базу» по «делу Скрипаля»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»103
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»178
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ443
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля292
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов33
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение