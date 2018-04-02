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Роды звезды «Дома-2» Рапунцель устроили в прямом эфире
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Роды звезды «Дома-2» Рапунцель устроили в прямом эфире 

Свободная пресса 58 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Ольга Рапунцель — участница реалити-шоу «Дом-2» — устроила прямую трансляцию своих родов. Малышка появилась на свет 1 апреля в 17:38. Рост девочки 54 сантиметра, вес — 3580 граммов. Роды проходили в одной из элитных клиник столицы.
Отец ребенка Дмитрий Дмитриенко также присутствовал на родах. Он поддерживать Рапунцель, вытирал пот со лба и помогал правильно дышать. Однако за пол часа до самого появления малыша на свет его попросили выйти из родзала.
«Малыш мой, я тебя ждала! Как быстро! Папочка!», — приводят первые слова Рапунцель после родов Dni.ru.
По словам Дмитриенко, он хочет, чтобы в семье было не менее двух детей.
Напомним, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко познакомились на шоу «Дом-2». Пара поженилась 17 июня 2017 года.
Ранее СП" сообщала о другой участнице «Дома-2» Ольге Бузовой. Певица и телеведущая предстала перед поклонниками с голой грудью. Видео с откровенными кадрами появилось в «сторис» теледивы в Instagram.
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