Роды звезды «Дома-2» Рапунцель устроили в прямом эфире

Ольга Рапунцель — участница реалити-шоу «Дом-2» — устроила прямую трансляцию своих родов. Малышка появилась на свет 1 апреля в 17:38. Рост девочки 54 сантиметра, вес — 3580 граммов. Роды проходили в одной из элитных клиник столицы.

Отец ребенка Дмитрий Дмитриенко также присутствовал на родах. Он поддерживать Рапунцель, вытирал пот со лба и помогал правильно дышать. Однако за пол часа до самого появления малыша на свет его попросили выйти из родзала.

«Малыш мой, я тебя ждала! Как быстро! Папочка!», — приводят первые слова Рапунцель после родов Dni.ru

По словам Дмитриенко, он хочет, чтобы в семье было не менее двух детей.

Напомним, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко познакомились на шоу «Дом-2». Пара поженилась 17 июня 2017 года.

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