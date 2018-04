«Милан» поздравил Дзаккерони с днем рождения

Известный итальянский тренер Альберто Дзаккерони, выигравший в 1999 году с «Миланом» серию А, а ныне работающий с национальной сборной ОАЭ , сегодня празднует свой 65-й день рождения. Красно-черные в своем твиттере поздравили специалиста с праздником.

Дзаккерони в 1997 году привел «Удинезе» к бронзе чемпионата Италии . Также он работал в «Лацио», «Интере» и «Ювентусе», а со сборной Японии выиграл Кубок Азии в 2011 году.

A lui dobbiamo uno Scudetto al cardiopalma vinto all'ultima di campionato. Buon compleanno e ancora grazie, Mister Zaccheroni! ❤⚫ Happy birthday to the man we owe the dramatic 1999 Serie A title to: Alberto Zaccheroni! 🎉❤⚫ pic.twitter.com/XovunLkXtW

— AC Milan (@acmilan) 1 апреля 2018 г.