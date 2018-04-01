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LOBODA выпустила сингл «Лети»
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LOBODA выпустила сингл «Лети» 

Аpelzin.ru 37 минут назад
Украинская музыкальная исполнительница Loboda выпустила новый сингл «Лети». Композиция станет частью саундтрека к фильму «Гоголь. Вий». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=2To1KJUGe_8 «Гоголь — с детства один из моих любимых авторов, и я бесконечно рада, что его бессмертное произведение теперь получит продолжение, как в кино, так и в музыке». «Песня „Лети“ записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдёт свой отклик у зрителя» — рассказывает Светлана. Премьера картины намечена на 5 апреля. https://www.youtube.com/watch?v=_Fhe4f0d3v8
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