Как сыновья Александра Невского боролись за престол

Имя великого князя Александра Невского знакомо нам с детства — это русский национальный герой, прославившийся решающими победами над шведами, немцами и литовцами. А вот о его сыновьях известно гораздо меньше. К сожалению, двое из них, вместо того чтобы продолжить славное дело своего отца, занимались междоусобной борьбой друг с другом.

Бесславный конец князя Василия

Сыновей у Александра Невского было четверо: Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил. Василий в 1252 году стал князем в Новгороде. Однако он не сумел найти общий язык с новгородцами и был ими изгнан. Князь уехал в Торжок , но отец, который тогда еще был жив, вернул его назад. Вскоре Василий решил поднять восстание против татарских послов, которые прибыли в Новгород вести перепись населения по инициативе Александра Невского. Получилось, что он пошел против своего отца.

Восстание провалилось, и Василий бежал во Псков , откуда отец изгнал его во Владимиро-Суздальское княжество. Там он тихо скончался от пьянства.

Дмитрий и Андрей: борьба за власть

Дмитрий в 1259 году был посажен отцом княжить в Новгороде, а в 1276-м после смерти своего дяди Василия Ярославича стал великим князем Владимирским.

В 1279 году Дмитрий вдруг объявил своей собственностью выстроенную им каменную крепость в Копорье, служившую защитным укреплением. По закону Великий Новгород был республикой, и даже великий князь не имел права чем-либо владеть на этой земле. Поднялся бунт, который в начале 1281 года был подавлен.

Что же касается Андрея, то он с 1276 года княжил в Костроме . Однако ему очень хотелось стать великим князем. Андрей поднес богатые дары золотоордынскому хану Менгу-Тимуру, и тот назначил его правителем Руси. Дмитрий этому решению воспротивился и стал готовиться к войне.

Ордынский хан послал в помощь Андрею свое войско, да еще под его знамена перешли и другие русские князья. Русско-татарское войско двинулось на земли княжества Дмитрия. Воины жгли, грабили, резали, уводили пленных.

Дмитрий с женой и детьми укрылся в Копорье. Но тут крепость осадили новгородцы, объявившие, что больше не желают видеть его князем. Они взяли в заложники дочерей и бояр Дмитрия, пообещав отпустить их, когда люди его оставят крепость. Князь вынужден был скрыться на чужбине, «за морем», а новгородцы, изгнав дружину Дмитрия из Копорья, до основания разрушили крепость.

Андрей объявил себя великим князем Владимирским, а в 1282 году получил от новгородцев предложение стать их князем. Но едва он успел сесть на княжение, как прискакал гонец с известием, что его брат в Переяславле собирает против него рать. Оказалось, Дмитрий, узнав, что ордынцы покинули его земли, вернулся на Русь с отрядами наемников, чтобы отдать отнятое. Андрей, прихватив с собой новгородскую дружину, вернулся во Владимир и вновь обратился за помощью к Орде.

Дмитрия опять вынудили бежать. Но на этот раз он тоже решил обратиться за поддержкой к ордынцам. Дело в том, что как раз в это время скончался хан Менгу-Тимур, а его преемником стал Туда-Менгу, на которого имел большое влияние правитель самого западного ордынского улуса темник Ногай. Дмитрию удалось заручиться его поддержкой. Стоило Андрею узнать о том, кто стоит за Дмитрием, он добровольно отказался от претензий на великое княжение.

В 1285 году новгородцы присягнули на верность князю Андрею. Узнав об этом, Дмитрий повел дружину на Новгород. Воевать с ним Андрей не рискнул. Более того, Дмитрий, устроив карательный поход против новгородцев, потребовал, чтобы брат присоединился к нему. Так Андрей был вынужден предать своих верноподданных, а новгородцы — вновь признать князем изгнанного ими Дмитрия.

Не раз еще воевали за власть Дмитрий и Андрей. В 1293 году Андрей опять привел ордынцев на Русь. Четырнадцать городов были сожжены Ордой. Дмитрий успел бежать в Псков, а оттуда — в Тверь , где скончался в 1294 году. Андрей же стал великим князем Владимирским. Никакой любви у своих подданных он так и не снискал.