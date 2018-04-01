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«Галерея Прогресса»: серия мастер-классов от Сергея Юферова по фотографии «Решающий момент»
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«Галерея Прогресса»: серия мастер-классов от Сергея Юферова по фотографии «Решающий момент» 

Vyatka-grad.ru 45 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Вводное занятие 3 апреля 2018 г. (вторник) в 19:00.
«Решающий момент» — широко известное выражение французского фотографа Анри Картье-Бресснона, мастера реалистичной фотографии XX века, его еще называют «отец фоторепортажа», означало — «моментальное распознавание, в долю секунды, значимости происходящего и одновременно точной организации форм, что придают этому событию соответствующую ему экспрессию».
3 апреля 2018 г. (вторник) — Вводное занятие.
Мы научимся понимать, как с помощью фотографии можно говорить со зрителем, обращаться с внешним пространством для того, чтобы усилить кадр, передать истинный посыл; как настраиваться в разных условиях, смотреть дальше чем видите.
Второе занятие — Погружение
Третье занятие — Эмоции
Четвертое занятие — Голос
Пятое занятие — Наблюдение
Шестое занятие — Танец
—————
Сергей Юферов о себе:
Родился в г. Баку. Сейчас проживаю в г. Кирове. Образование — незаконченное высшее. Занимаюсь художественным репортажем, уличной фотографией. В своих снимках показываю жизнь такой, какая она есть, без ретуши. Провожу мастер-классы по документальной фотографии «Решающий момент», стараюсь показать отношение людей к жизни, социальные проблемы в обществе и стране.
Режим работы Галереи:
Понедельник — пятница: 12:00 — 20:00  Суббота — воскресенье: 11:00 — 19:00  Стоимость билетов:
— взрослые — 200 р. ;
— студенты и пенсионеры — 150 р. ;
— школьники — 100 р. ;
Адрес: г. Киров, ул. Горького, 5. Тел. : 8 (8332) 405-504  Возрастные ограничения: 12+
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