«Галерея Прогресса»: серия мастер-классов от Сергея Юферова по фотографии «Решающий момент»

Вводное занятие 3 апреля 2018 г. (вторник) в 19:00.

«Решающий момент» — широко известное выражение французского фотографа Анри Картье-Бресснона, мастера реалистичной фотографии XX века, его еще называют «отец фоторепортажа», означало — «моментальное распознавание, в долю секунды, значимости происходящего и одновременно точной организации форм, что придают этому событию соответствующую ему экспрессию».

3 апреля 2018 г. (вторник) — Вводное занятие.

Мы научимся понимать, как с помощью фотографии можно говорить со зрителем, обращаться с внешним пространством для того, чтобы усилить кадр, передать истинный посыл; как настраиваться в разных условиях, смотреть дальше чем видите.

Второе занятие — Погружение

Третье занятие — Эмоции

Четвертое занятие — Голос

Пятое занятие — Наблюдение

Шестое занятие — Танец

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Сергей Юферов о себе:

Родился в г. Баку . Сейчас проживаю в г. Кирове. Образование — незаконченное высшее. Занимаюсь художественным репортажем, уличной фотографией. В своих снимках показываю жизнь такой, какая она есть, без ретуши. Провожу мастер-классы по документальной фотографии «Решающий момент», стараюсь показать отношение людей к жизни, социальные проблемы в обществе и стране.

Режим работы Галереи:

Понедельник — пятница: 12:00 — 20:00 Суббота — воскресенье: 11:00 — 19:00 Стоимость билетов:

— взрослые — 200 р. ;

— студенты и пенсионеры — 150 р. ;

— школьники — 100 р. ;

Адрес: г. Киров, ул. Горького, 5. Тел. : 8 (8332) 405-504 Возрастные ограничения: 12+