Ещё
Серия ГАЗель NEXT лидирует в центральных регионах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серия ГАЗель NEXT лидирует в центральных регионах 

«Автостат Инфо» 48 минут назад
Серия ГАЗель NEXT лидирует в центральных регионах Второе поколение ГАЗели — серия NEXT по данным ООО «Автостат Инфо» уверенно лидирует в феврале 2018 года на рынке новых LCV (1782 ед., +18%, доля в сегменте отечественных LCV 36,6% и на рынке в целом — 24,3%).
Серия, пополнившаяся в прошлом году микроавтобусами на основе цельнометаллических фургонов (начало выпуска в 2016 году) лидирует с большим отрывом почти во всех регионах страны: в Приволжском ФО (341 ед., –0,6% к аналогичному периоду 2017 года), Северо-Западном ФО (187 ед., +27,2%), Северо-Кавказском ФО (рост в 3,7 раза), Сибирском ФО (156 ед., +4%), Уральском ФО (144 ед, +21%), Центральном ФО (658 ед., +16,9%) и Южном ФО (170 ед., +14,9%). Единственным исключением стал Дальневосточный ФО, где «буханка» УАЗ-3741 (26 ед.) все же немного опередил ГАЗель NEXT (25 ед., +92,3%).
Парк «ГАЗель NEXT» в стране (серийный выпуск с 2013 года) составляет почти 96 тыс. (доля среди LCV российских марок — 3,7%, а в общем с иномарками парке — 2,3%) из которых наибольшее число машин (22,8 тыс.) выпуска 2017 года. Наибольший парк ГАЗель NEXT, естественно, в Центральном ФО — 31,2 тыс., Приволжском ФО — 13,3 тыс. и Северо-Западном — 9,9 тыс.
В Москве ГАЗель NEXT уверенно лидирует на рынке новых LCV в феврале (207 ед., +29,4%), а ее доля на рынке поднялась до 18,7% против 13,9% за аналогичный период 2017 года. Доля в столичном парке LCV — 3.4% (140 080 ед.). В Санкт-Петербурге серия также занимает первое место с 89 ед. (–6,3%) и с долей на рынке 15,9% против 24% годом ранее. Доля в местном парке 4% (5916 ед.). Впрочем, в Нижегородской области (место производства) серия ГАЗель NEXT, напротив, находится на втором месте (42 ед., –14,3%, доля 19,8% против 26,2%), уступая прежней «ГАЗели БИЗНЕС» (49 ед.).
«Автостат Инфо»: последние новости
Автогиганты продолжат инвестировать в свои мексиканские заводы Подержанные LCV сбавили ход Автобусы с пробегом падают быстрее грузовиков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России472
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому17
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля181
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан63
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение