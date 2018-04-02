Серия ГАЗель NEXT лидирует в центральных регионах

Серия ГАЗель NEXT лидирует в центральных регионах Второе поколение ГАЗели — серия NEXT по данным ООО «Автостат Инфо» уверенно лидирует в феврале 2018 года на рынке новых LCV (1782 ед., +18%, доля в сегменте отечественных LCV 36,6% и на рынке в целом — 24,3%).

Серия, пополнившаяся в прошлом году микроавтобусами на основе цельнометаллических фургонов (начало выпуска в 2016 году) лидирует с большим отрывом почти во всех регионах страны: в Приволжском ФО (341 ед., –0,6% к аналогичному периоду 2017 года), Северо-Западном ФО (187 ед., +27,2%), Северо-Кавказском ФО (рост в 3,7 раза), Сибирском ФО (156 ед., +4%), Уральском ФО (144 ед, +21%), Центральном ФО (658 ед., +16,9%) и Южном ФО (170 ед., +14,9%). Единственным исключением стал Дальневосточный ФО, где «буханка» УАЗ-3741 (26 ед.) все же немного опередил ГАЗель NEXT (25 ед., +92,3%).

Парк «ГАЗель NEXT» в стране (серийный выпуск с 2013 года) составляет почти 96 тыс. (доля среди LCV российских марок — 3,7%, а в общем с иномарками парке — 2,3%) из которых наибольшее число машин (22,8 тыс.) выпуска 2017 года. Наибольший парк ГАЗель NEXT, естественно, в Центральном ФО — 31,2 тыс., Приволжском ФО — 13,3 тыс. и Северо-Западном — 9,9 тыс.