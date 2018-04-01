ГАЗон NEXT метит в ЗИЛы

По данным ООО «Автостат Инфо» выпускаемая уже три с лишним года среднетоннажная серия пятого поколения ГАЗон NEXT все увереннее претендует на звание главного среднетоннажника России . Так хотя, по данным за январь-февраль 2018 года темп роста ее выпуска лишь 6-й, но составляет к аналогичному периоду прошлого года не менее +58,7% в феврале и +51,8% в январе-феврале, что в абсолютных числах составляет, соответственно, 162 ед. и 324 ед. Общие продажи ГАЗон NEXT в РФ составили в феврале 475 ед. (2-е место после КАМАЗ-43118) против 313 ед. годом ранее, а за два месяца с начала года — 876 ед. Доля серии ГАЗон NEXT в общих продажах бренда ГАЗ составляет уже 69,1% против 54% годом ранее. Напомним, что в 2017 году ГАЗон NEXT добавил лишь 2% роста продаж и разошелся в количестве 5371 ед. (+103 ед.).

Пока что парк ГАЗон NEXT на конец 2017 года по России составляет 14 105 ед., что составляет 1,84% от парка грузовиков ГАЗ (766,4 тыс.) и 0,6% от всего парка грузовиков российских марок (2,39 млн). Доля серии во всем грузовом парке страны с учетом иномарок (3,26 млн) составляет немногим более 0,4%.

На столичном рынке новых грузовиков ГАЗон NEXT также занимает второе место с реализацией в феврале на уровне 48 ед. с ростом в 2,3 раза. За два месяца здесь продано 84 ед. — рост составил 75%, а доля рынка выросла с 3,4 до 7,2%. Местный парк ГАЗон NEXT составил на конец 2017 года 1309 ед. (0,8%), так что расти еще есть куда.

Естественно ГАЗон NEXT лидирует в родной Нижегородской области : 35 ед. в феврале (+75%) и 64 ед. (рост в 2,2 раза) за два месяца. Доля на местном рынке увеличилась до 33%, а в парке — до 897 ед. (1,4%), что, правда, пока еще значительно меньше, чем у модели прежнего поколения ГАЗ-3309 (4048 ед. и 6,3%).

Перспективы у серии ГАЗон NEXT самые радужные. Во-первых, серия продолжает расширяться в продуктовом плане, так на COMTRANS’17 была показана усиленная версия полной массой 10 тонн и грузоподъемностью 6 т, а во-вторых, на ближайшую перспективу (к 2019 году) готовится самая тяжелая версия полной массой 12 тонн, которая как раз предназначена для замены третьего по величине в стране парка грузовиков ЗИЛ (415,9 тыс.). Такая «супер» версия ГАЗон NEXT получит самый мощный 210-сильный двигатель в серии дизелей ЯМЗ-534, а ходовая часть будет унифицирована с перспективным автобусом ГАЗ Vector 8.8m.