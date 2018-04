ГАЗон NEXT метит в ЗИЛы 

По данным ООО «Автостат Инфо» выпускаемая уже три с лишним года среднетоннажная серия пятого поколения ГАЗон NEXT все увереннее претендует на звание главного среднетоннажника России . Так хотя, по данным за январь-февраль 2018 года темп роста ее выпуска лишь 6-й, но составляет к аналогичному периоду прошлого года не менее +58,7% в феврале и +51,8% в январе-феврале, что в абсолютных числах составляет, соответственно, 162 ед. и 324 ед. Общие продажи ГАЗон NEXT в РФ составили в феврале 475 ед. (2-е место после КАМАЗ-43118) против 313 ед. годом ранее, а за два месяца с начала года — 876 ед. Доля серии ГАЗон NEXT в общих продажах бренда ГАЗ составляет уже 69,1% против 54% годом ранее. Напомним, что в 2017 году ГАЗон NEXT добавил лишь 2% роста продаж и разошелся в количестве 5371 ед. (+103 ед.).