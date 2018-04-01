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РазгоняяДожди представили одноимённый трек «Разгоняя Дожди»
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РазгоняяДожди представили одноимённый трек «Разгоняя Дожди» 

Аpelzin.ru 43 минуты назад
Российский музыкальный коллектив РазгоняяДожди представили одноимённую композицию «Разгоняя Дожди» Сингл в iTunes. Сингл в Google Play. https://www.youtube.com/watch?v=aGHLmCmuPbM&feature=youtu.be «Состав проекта — музыканты — ценители разных стилей, которые посвятили творчеству с десяток лет. В процессе совместной работе в проекте появилось направление — альтер-поп. Который вы сможете услышать в их первом сингле. А в конце весны ожидается EP — „Вредно не мечтать“. Проект был создан в апреле 2016 в Ростове на Дону. Страница коллектива в „Вконтакте“
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