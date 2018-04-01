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В Ейском районе девушку осудят за клевету
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В Ейском районе девушку осудят за клевету 

АиФ — Юг 48 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В Ейском районе полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы, которую обвиняюи в клевете, сообщаили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Она, будучи адмнистратором группы в Интернете, опубликовала информацию об оказании потерпевшей интимных услуг за деньги.
Полицейские узнали личность администратора группы и её место жительства. По словам овбиняемой, по просьбе пользователя она разместила фото и информацию порочащую честь и достоинство потерпевшей. Материалы уголовного дела переданы в суд, девушке грозит штраф до 1 млн рублей.
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