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Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипалей для спецслужб Британии
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Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипалей для спецслужб Британии 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам Крейга Мюррея, у британского правительства не было достаточно времени, чтобы проанализировать все улики по делу Скрипалей.
Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что дело Скрипалей выгодно военно-промышленному комплексу (ВПК) и спецслужбам Соединенного Королевства.
По его словам, этот инцидент способствует «разжиганию новой холодной войны», что несет выгоду людям, задействованным в производстве вооружений, а также полезно для оборонных бюджетов и для шпионов и служб безопасности.
— В Соединенном Королевстве в этой индустрии заняты более 100 тысяч человек, для страны с населением 60 миллионов это очень мощная и высокооплачиваемая группа заинтересованных лиц, — отметил Крейг Мюррей в интервью опубликованном сетевым ресурсом The Consortium.
Он добавил, что у британского правительства не было достаточно времени, чтобы проанализировать все улики по делу Скрипалей. По мнению Мюррея, все выглядело так, как-будто происшедшее было использовано в качестве затравки, чтобы ввести в действие заранее подготовленные антироссийские меры и повысить градус риторики холодной войны, передает ТАСС.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище на территории Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками, и его дочь Юлия.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила о причастности России к данному преступлению. Позже британские власти сообщили о прекращении всех двусторонних контактов с Россией, а также высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия в ответ выслала за пределы РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.
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