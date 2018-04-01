Объявление об интимных услугах от имени экс-подруги опубликовал житель Ейского района 

Разместить клеветнический пост в Интернете молодой человек убедил администратора группы в одной из соцсетей.
В отношении 20–летней местной жительницы — администратора группы возбуждено уголовное дело по статье «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации».
Установлено, что в одной из групп в соцсетях была размещена информация об оказании жительницей района интимных услуг за деньги. Правоохранители установили личность администратора группы.
В отделе полиции 20-летняя администратор рассказала, что опубликовала в своей группе фото и порочащую информацию, а также контактные данные другой местной жительницы по просьбе одного из пользователей.
— В настоящее время уголовное дело в отношении администратора с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит штраф до миллиона рублей, — сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как ранее сообщала «Живая Кубань», девушка отомстила неверному возлюбленному, обнародовав интимные фото его новой пассии.
В Северском районе молодой человек выставил в Интернете интимные фотографии бывшей девушки.
Стало известно, что россияне делают с интимнойинформацией о бывших возлюбленных
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