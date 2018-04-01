Объявление об интимных услугах от имени экс-подруги опубликовал житель Ейского района

Разместить клеветнический пост в Интернете молодой человек убедил администратора группы в одной из соцсетей.

В отношении 20–летней местной жительницы — администратора группы возбуждено уголовное дело по статье «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации».

Установлено, что в одной из групп в соцсетях была размещена информация об оказании жительницей района интимных услуг за деньги. Правоохранители установили личность администратора группы.

В отделе полиции 20-летняя администратор рассказала, что опубликовала в своей группе фото и порочащую информацию, а также контактные данные другой местной жительницы по просьбе одного из пользователей.

— В настоящее время уголовное дело в отношении администратора с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит штраф до миллиона рублей, — сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее сообщала «Живая Кубань», девушка отомстила неверному возлюбленному, обнародовав интимные фото его новой пассии.

В Северском районе молодой человек выставил в Интернете интимные фотографии бывшей девушки.

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