Упавший с высоты на выступлении в Братске канатоходец отделался ушибом

«Выполнял трюк на канате. На испанском танце у меня «уходят» ломы. Почва растаяла, ломы вылезли, и канат из-под меня ушел. Я сгруппировался. Привычка уже такая — группироваться. В тренировках предусмотрены репетиции падений. Врачи сказали, что всё хорошо. Жив-здоров. Ушиб. Повязочку дали. Две недельки и все нормально будет», — сообщил Макаров.