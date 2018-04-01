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Упавший с высоты на выступлении в Братске канатоходец отделался ушибом
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Упавший с высоты на выступлении в Братске канатоходец отделался ушибом 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Пострадавший акробат Сергей Макаров рассказал телеканалу РЕН ТВ, что чувствует себя нормально, однако на полное восстановление уйдёт две недели.
«Выполнял трюк на канате. На испанском танце у меня «уходят» ломы. Почва растаяла, ломы вылезли, и канат из-под меня ушел. Я сгруппировался. Привычка уже такая — группироваться. В тренировках предусмотрены репетиции падений. Врачи сказали, что всё хорошо. Жив-здоров. Ушиб. Повязочку дали. Две недельки и все нормально будет», — сообщил Макаров.
Инцидент произошел во время выступления цирка Династии Довгалюк на гастролях в Братске. На кадрах записи видно, как канат во время представления резко теряет натяжение. Артист падает вниз на арену и хватается за травмированную руку.
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