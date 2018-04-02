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Упавший с высоты канатоходец в Братске отделался ушибом руки
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Упавший с высоты канатоходец в Братске отделался ушибом руки 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 2 апр — РИА Новости. Канатоходец, упавший с восьмиметровой высоты в ходе выступления цирковой труппы в Братске Иркутской области, чувствует себя нормально, он ушиб руку, сказал РИА Новости руководитель департамента культуры города Евгений Гудков.
Ранее в интернете появилось видео с моментом падения канатоходца в Братске. Во время исполнения номера под куполом цирка мужчина сорвался с высоты порядка восьми метров из-за потерявшего натяжение троса. После падения канатоходцу помогли подняться сотрудники цирка. Артист смог встать и поклониться зрителям. При этом он держался за левую руку.
"Канатоходец в лечебные учреждения Братска не обращался. Самочувствие нормальное. По нашим данным, он ушиб руку", — сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры администрации Братска Евгений Гудков.
Во время гастролей по Иркутской области с артистами этого передвижного цирка случилось еще одно ЧП: 17 марта в сильный мороз их микроавтобус сломался в 60 километрах от города Бодайбо. Перевозку людей и животных тогда помогли организовать сотрудники ДПС и дорожной службы.
После гастролей в Братске Цирк династии Довгалюк планирует продолжить выступления в Ангарске.
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