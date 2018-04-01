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Канатоходец рухнул на арену во время выступления в Братске
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Канатоходец рухнул на арену во время выступления в Братске 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ушибом руки отделался артист Цирка династии Довгалюк Сергей Макаров, рухнувший с высоты не менее восьми метров во время выступления в Братске. Один из зрителей снял на видео опасный трюк.
Инцидент произошел днем 1 апреля во время заключительного представления — вечером труппа отправилась в другой город. Техника дала сбой на испанском танце: на кадрах видно, как натянутый над ареной канат резко теряет натяжение и гимнаст падает на сцену. На помощь ему поспешили сотрудники цирка — канатоходец поднялся на ноги, поклонился зрителям и удалился, держась за левую руку.
"Парень вроде цел. Представление продолжается, но из-за этого падения пострадал пол", — рассказал "Комсомольской правде в Иркутске" очевидец.
Сам артист в беседе с телеканалом «РЕН-ТВ» уточнил, что получил ушиб. Вернуться на арену он планирует уже через две недели.
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