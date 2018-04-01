Канатоходец рухнул на арену во время выступления в Братске

Ушибом руки отделался артист Цирка династии Довгалюк Сергей Макаров , рухнувший с высоты не менее восьми метров во время выступления в Братске . Один из зрителей снял на видео опасный трюк.

Инцидент произошел днем 1 апреля во время заключительного представления — вечером труппа отправилась в другой город. Техника дала сбой на испанском танце: на кадрах видно, как натянутый над ареной канат резко теряет натяжение и гимнаст падает на сцену. На помощь ему поспешили сотрудники цирка — канатоходец поднялся на ноги, поклонился зрителям и удалился, держась за левую руку.

Сам артист в беседе с телеканалом «РЕН-ТВ» уточнил, что получил ушиб. Вернуться на арену он планирует уже через две недели.