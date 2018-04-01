Немецкий министр объяснил, почему над Германией смеется весь мир

Министр транспорта Германии Андреас Шойер собирается активизировать и довести до завершения строительство в столице ФРГ нового международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER). Строительство аэропорта имени Вилли Брандта началось 5 сентября 2006 года, открыть его изначально планировалось 30 октября 2011 года.

Из-за различных накладок дата открытия переносилась семь раз, строительство воздушной гавани не завершено до сих пор. По самым актуальным данным, новая воздушная гавань откроется в октябре 2020 года — опоздание составит девять лет. Стоимость возведения объекта, который стал главным и самым резонансным долгостроем в ФРГ, составит до 7,3 миллиарда евро при начальной смете в 2,83 миллиарда.

"Весь мир смеется над этой строительной площадкой в нашей столице, а мне не нравится, когда над Германией смеются, — цитируют немецкие СМИ интервью Шойера медиагруппе Funke. — Но и я тут, собственно говоря, могу только покачать головой".

Министр обещает еще раз обсудить с ответственными лицами график строительства и планы запуска аэропорта в эксплуатацию, передает ТАСС . По его словам, «недостаточно постоянно слышать, что это рано или поздно произойдет».