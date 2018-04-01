Папа Римский поздравил паству с католической Пасхой

ВАТИКАН , 1 апреля. / ТАСС /. Папа Римский Франциск в воскресенье выступил с традиционным посланием «Граду и миру» перед паломниками на ватиканской площади Святого Петра, поздравив католиков всего мира с Пасхой. Церемония, начавшаяся в полдень по местному времени (13:00 мск), транслировалась по телевидению в десятках странах.

"Христос воскрес!" — провозгласил Папа Римский. В своем обращении он воззвал к миру во всем мире и, говоря о горячих точках, попросил Господа «принести мир всему Ближнему Востоку, начиная со Святой Земли», а также «возлюбленной и страдающей Сирии » и странам Африки — Южному Судану Сомали , «по-прежнему раздираемым конфликтами, которые усугубляются засухой». Понтифик также выразил надежду на установление мира на Корейском полуострове.

Франциск призвал к скорейшему окончанию конфликта на Украине и напомнил о социальных проблемах стран Латинской Америки. Он подчеркнул необходимость борьбы с безработицей и наркоторговлей, а также пожелал здоровья и удачи беженцам, мигрантам, больным, детям, а также «всем людям доброй воли». От имени понтифика верующим было объявлено символическое отпущение грехов по случаю Пасхи.

Перу, Нигерии и Появлению Франциска на балконе собора Святого Петра предшествовало исполнение государственных гимнов Италии и Ватикана сводным оркестром почетного караула итальянских карабинеров и папских швейцарских гвардейцев. Пасхальные службы Папы Римского начались со всенощной литургии в главной базилике Ватикана, где понтифик совершил обряд крещения и миропомазания восьми взрослым гражданам из пяти стран — Италии, Албании США . Перед утренней торжественной мессой на площади Святого Петра Франциск, по своему обыкновению, не отказался от общения с толпой из специальной бронированной машины — «папамобиля».

Празднования проходят в апостольской столице при повышенных мерах безопасности. Все прибывающие на территорию папского града-государства проходят контроль металлодетекторов, а на крыше колоннады Бернини разместились снайперы. Безопасность обеспечивают около 10 тыс. представителей служб правопорядка — итальянские полицейские и карабинеры, а также ватиканские жандармы.