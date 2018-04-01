Парень пропал в Нижнем Новгороде при странных обстоятельствах

Парень пропал около 3 часов утра. Родственники забили тревогу уже на утро. Такое поведение молодому мужчине не свойственно, конфликтов в семье не происходило.

Сначала близкие считали, что он уехал на своем Ford Fusion сине-фиолетового цвета, но позднее автомобиль был найден недалеко от его дома в Автозаводском районе.

Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавого телосложения, темные волосы, зеленые глаза. Был одет в ярко-синюю куртку, тёмно-синие джинсы, тёмно-синие ботинки.

Всем, кто видел мужчину, просьба сообщить в полицию.

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