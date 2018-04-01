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Парень пропал в Нижнем Новгороде при странных обстоятельствах
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Парень пропал в Нижнем Новгороде при странных обстоятельствах 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Парень пропал около 3 часов утра. Родственники забили тревогу уже на утро. Такое поведение молодому мужчине не свойственно, конфликтов в семье не происходило.
Сначала близкие считали, что он уехал на своем Ford Fusion сине-фиолетового цвета, но позднее автомобиль был найден недалеко от его дома в Автозаводском районе.
Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавого телосложения, темные волосы, зеленые глаза. Был одет в ярко-синюю куртку, тёмно-синие джинсы, тёмно-синие ботинки.
Всем, кто видел мужчину, просьба сообщить в полицию.
Ранее мы рассказывали, что дедушка без памяти заблудился в Нижнем Новгороде.
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