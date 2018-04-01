Азаров: Украина забыла о дне рождения Гоголя

Сегодня день рождения Н. В. Гоголя, моего самого любимого писателя. «Мертвые души» — моя настольная книга, которую я часто открываю, читая на любой странице. Это подлинная антология наших характеров, душевных порывов, всех свойственных нам пороков, раскрытых гениальным художественным анализом, юмором, сочным и богатейшим языком.

Вы скажете: «так там же нет ни одного положительного образа, там не о ком сказать ни одного доброго слова». И Вы будете правы. Но колоссальная сила таланта Гоголя направлена на добро. На то, чтобы любой, прочитав эту книгу и узнав себя, например, в образе Собакевича захотел бы стать лучше. А, например, «маниловщина» стала целым нарицательным явлением.

Родился Н. В. Гоголь в селе Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. В самом центре тогдашней Малороссии, а сейчас Украины

Это исконно наш писатель, наш классик, наш гений. Во времена «оранжевого» правления Ющенко, когда чествовали Бандеру, Шухевича и ему подобных, про 200-летие нашего гения попросту забыли. Н. В. Гоголь, по мнению «оранжевых», не наш писатель. Но это не так. Придёт время, и он снова вернется в нашу жизнь, потому что без него она значительно беднее.