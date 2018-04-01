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Житель Ростова придумал, как уменьшить пробки на кольце Вавилова — Королева
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Житель Ростова придумал, как уменьшить пробки на кольце Вавилова — Королева 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ростовчанин Александр Алексеенко подал идею, как можно избавиться от пробок в районе пересечения проспекта Королева и улицы Вавилова. По словам Александра, ему каждый день приходится там простаивать не менее 40 минут. Свое предложение горожанин опубликовал на сайте «Активный ростовчанин».
Александр считает, что для улучшения дорожной ситуации необходимо лишь уменьшить площадь газона на кольце. Из-за этого ширина дороги увеличится и исчезнет эффект «бутылочного горлышка».
Ростовчанин предлагает уменьшить площадь кольца
— Подходящие дороги имеют четырехполосное движение, а на кольце переходит в однополосное. Лет 30 назад подобная проблема была решена таким же образом на площади Ленина: тогда сначала уменьшили кольцо вдвое, а потом вообще убрали. Кольцо на Космонавтов — Королева тоже в свое время уменьшили и пробок стало меньше, — пишет Александр.
Пока инициатива ростовчанина набрала 29 голос. Чтобы предложение попало на стол чиновникам горадминистрации, за нее должны проголосовать не менее 500 человек.
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