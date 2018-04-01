Вячеслав Макаров поздравил геологов с профессиональным праздником

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил работников горного и минерально-сырьевого комплекса с Днем геолога, который отмечается в России в первое воскресенье апреля.

«Вклад специалистов горной отрасли в становление России как ведущей мировой державы сложно переоценить, — говорится в поздравлении за подписью Макарова. — Во все периоды истории нашего государства сырьевой комплекс был фундаментом для экономических, промышленных и технологических прорывов. И сегодня, когда наша страна находится на пороге нового рывка, знания и опыт отечественных специалистов, новейшие разработки в горнодобывающей отрасли станут надежной опорой для шага в будущее.

Санкт-Петербург всегда играл ключевую роль в становлении и развитии российской геологии. В нашем городе располагается Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского, который является преемником и продолжателем традиций первого государственного геологического учреждения России — Геологического комитета, созданного в Санкт-Петербурге 31 января 1882 года указом императора Александра III. Уже почти два с половиной века здесь работает Горный университет, выпускников которого высоко ценят не только во всей России, но и во многих странах мира.

Желаю всем геологам здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!»