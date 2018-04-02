Анфиса Чехова объявила о помолвке

Анфиса Чехова на выходных устроила сенсацию в Instagram. Звезда недвусмысленно объявила о помолвке. Поклонники поспешили поздравить Анфису, но как выяснилось — спешили слишком сильно.

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1 Апр 2018 в 1:29 PDT «Можете меня поздравить. Oops!…I did it again», — написала Чехова к снимку, на котором запечатлены две руки с кольцами. Подписчики порадовались за ведущую, наперебой желали ей счастья, но…

«Спасибо за поздравления и лайки! Теперь точно придется оправдать ваши надежды и в ближайшее время выскочить замуж. Даже друзья и родственники повелись. Я не помню, когда последний раз разыгрывала кого-нибудь на 1-е апреля, но мне понравилось! Почти 80 000 лайков за 3 часа. Теперь буду разыгрывать чаще», — написала чуть позже Анфиса.