Яковенко назвал дело Скрипалей провокацией британской разведки

Яковенко в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ отметил, что на протяжении нескольких лет Британия пыталась определить собственную роль в западном союзе. «И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности (»Стратегия национальной безопасности и обзор стратегической обороны и безопасности Великобритании », принятая в 2015 году — прим. ВЗГЛЯД), и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России», — приводит его слова ТАСС

Посол отметил, что для «сдерживания» России нужна была «мощная провокация, чтобы эту позицию поддержали и правительство, и народ». По его словам, «дикая провокация» со Скрипалями была устроена, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и «сдерживать ее».

Ранее в воскресенье эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена Танги Де Вильде заявил, что формальных доказательств причастности России к делу Скрипаля представлено так и не было.

Отсутствие доказательств «вины» России в ситуации со Скрипалями не помешало британским властям выслать российских дипломатов и воспользоваться этим как предлогом для наращивания военного бюджета.