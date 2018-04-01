Бабкок-ранч: город, полностью функционирующий на солнечной энергии

В юго-восточной части Флориды появился футуристический город под названием Бэбкок-ранч, который получает энергию исключительно из солнечных панелей. Создатели данного населенного пункта хотят воплотить в реальность концепцию открытого современного мира, поэтому в городе не будет заборов у домов, а по улицам будут разъезжать электрокары. Впервые о проекте стало известно в 2005 году, когда за его разработку взялась компания из Флориды Kitson & Partners. Всего в планах построить 340 тысяч солнечных батарей, которые будут в полной мере обеспечивать энергией город, а ее излишки должны передаваться в другие населенные пункты. Под населенный пункт выделено 6 млн кв футов, где смогут разместиться 19,5 тысячи жилых домов. Кроме того, планируется построить офисные здания и предприятия легкой промышленности, а вся городская инфраструктура будет полностью поддерживаться за счет солнечной энергии. Город будущего смогут заселить около 45 тысяч жителей, а в начале 2018 года сюда уже переехали две семьи. К тому же, школы в Бабкок-ранч уже готовы к занятиям, поэтому ученики из соседних населенных пунктов готовы учиться здесь. Также по городу будет курсировать общественный транспорт на электричестве, поэтому проблем с их передвижением не возникнет. Планируется построить большое количество станций для заряда авто, а также открыть множество точек беспроводного доступа в интернет. Согласно заявлениям создателей проекта, Бабкок-ранч является экспериментальным городом, который послужит некой «живой лабораторией» для других компаний, готовых заняться подобной деятельностью. Считается, что это новаторское творение поможет стать ближе к новому технологическому будущему и разрешить значительное число проблем, с которыми обычно сталкиваются лицом к лицу современные города. По заказу компании-застройщика, для Бабкок-ранч изготавливают большое количество солнечных панелей, стоимость которых оценивается в $350 млн, а цена всего проекта составляет около $2 млрд Благодаря запуску указанного места жительства власти страны смогут не только обеспечить граждан новым жильем в уникальном городе, но и открыть около 20 тысяч рабочих мест.]]>