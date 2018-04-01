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В тестовом режиме сдан в эксплуатацию сянганский участок скоростной железной дороги Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Сянган
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В тестовом режиме сдан в эксплуатацию сянганский участок скоростной железной дороги Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Сянган 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сянган, 1 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля в тестовом режиме был запущен в эксплуатацию сянганский участок скоростной железной дороги Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Сянган, заявил корр. представитель компании MTR Corporation.
Общая протяженность скоростной железной дороги Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Сянган составляет около 140 км. На линии действуют семь станций. Сянганский участок имеет длину 26 км. К настоящему времени основные строительные работы на сянганском отрезке уже завершены. Официально участок должен быть сдан в эксплуатацию в течение этого года.
По сообщению, в декабре 2011 года началось движение составов по участку Гуанчжоу-Южный — Шэньчжэнь-Северный, в декабре 2015 года сдан в действие участок Шэньчжэнь-Северный — Футянь.
К настоящему времени скорость движения поездов по участку Гуанчжоу — Шэньчжэнь достигает 300 км в час. К концу марта текущего года по нему было перевезено в общей сложности 184 млн пассажиров. -0-
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