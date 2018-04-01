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Яковенко: свою «дикую провокацию» Лондон вынашивал несколько лет
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Яковенко: свою «дикую провокацию» Лондон вынашивал несколько лет 

Вести.Ru 43 минуты назад
«Дело Скрипалей» является провокацией британской разведки, направленной на сдерживание России, убежден посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Он рассказал, что несколько лет назад Великобритания напряженно размышляла, какова будет ее роль в Европейском союзе. И вот в 2015 году была принята «Стратегия национальной безопасности и обзор стратегической обороны и безопасности Великобритании». «И чуть позднее, Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России», — рассказал он в интервью на телеканале НТВ.
Для «сдерживания» России, продолжил Яковенко, нужна была «мощная провокация», чтобы эту позицию поддержали и правительство, и народ. «Такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и сдерживать ее», — заявил российский посол.
Между тем эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена (Бельгия) Танги Де Вильде считает, что формальных доказательств причастности России к отравлению Скрипалей представлено не было. По словам эксперта, в деле Скрипаля впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб, а было поднято на правительственный уровень с расчетом на широкую общественную огласку с предвосхищением результатов расследования.
"Это привело к тому, что русские с основанием отреагировали, осудив эту форму намеренного обвинения, поскольку не было формальных доказательств причастности России", — приводит слова Де Вильде РИА Новости.
Напомнив, что Россия в свою очередь выслала европейских дипломатов, профессор высказал мнение, что «цель разрыва контактов не преследуется». «Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций», — отметил он.
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