Яковенко: свою «дикую провокацию» Лондон вынашивал несколько лет

«Дело Скрипалей» является провокацией британской разведки, направленной на сдерживание России , убежден посол РФ в Лондоне Александр Яковенко

Он рассказал, что несколько лет назад Великобритания напряженно размышляла, какова будет ее роль в Европейском союзе . И вот в 2015 году была принята «Стратегия национальной безопасности и обзор стратегической обороны и безопасности Великобритании». «И чуть позднее, Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России», — рассказал он в интервью на телеканале НТВ

Для «сдерживания» России, продолжил Яковенко, нужна была «мощная провокация», чтобы эту позицию поддержали и правительство, и народ. «Такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и сдерживать ее», — заявил российский посол.

Между тем эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена ( Бельгия ) Танги Де Вильде считает, что формальных доказательств причастности России к отравлению Скрипалей представлено не было. По словам эксперта, в деле Скрипаля впечатляет то, что оно не было урегулировано на уровне спецслужб, а было поднято на правительственный уровень с расчетом на широкую общественную огласку с предвосхищением результатов расследования.

"Это привело к тому, что русские с основанием отреагировали, осудив эту форму намеренного обвинения, поскольку не было формальных доказательств причастности России", — приводит слова Де Вильде РИА Новости

Напомнив, что Россия в свою очередь выслала европейских дипломатов, профессор высказал мнение, что «цель разрыва контактов не преследуется». «Речь о том, чтобы символическим образом указать на серьезность кризиса, сократив, вероятно, временно каналы коммуникаций», — отметил он.