Светлейшая Республика Сан-Марино «наказала» Россию из-за Скрипалей

В знак солидарности с Великобританией капитан-регент Сан-Марино желает скорейшего выздоровления госпоже Скрипаль и объявляет о закрытии почетного консульства России в республике. По словам капитана-регента, статуса почетных консулов будут лишены 15 тысяч 662 гражданина России.

Напомним, что все население Светлейшей Республики Сан-Марино составляет 32 тысячи человек.

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