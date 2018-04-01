Ещё
Светлейшая Республика Сан-Марино «наказала» Россию из-за Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Светлейшая Республика Сан-Марино «наказала» Россию из-за Скрипалей 

Мир24 1 час назад
Светлейшая Республика Сан-Марино объявила о решительных действиях в связи с выздоровлением Юлии Скрипаль, сообщает интернет-агентство «Fakenews.net».
В знак солидарности с Великобританией капитан-регент Сан-Марино желает скорейшего выздоровления госпоже Скрипаль и объявляет о закрытии почетного консульства России в республике. По словам капитана-регента, статуса почетных консулов будут лишены 15 тысяч 662 гражданина России.
Напомним, что все население Светлейшей Республики Сан-Марино составляет 32 тысячи человек.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Спасал людей и искал йети: интересные факты про Амана Тулеева Сердар Бердымухамедов назначен замглавы МИД Туркменистана «На пути прогресса»: Туркменистан развивает химическую отрасль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»104
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»179
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ443
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля298
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов38
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение