Девять самых безопасных способов отбеливания зубов

Фотоотбеливание ZOOM

Публикация от Стоматология в Москве🏥 (@alfa_clinic_sokolniki) 9 Мар 2018 в 3:20 PST На зубы наносится специалиный состав, содержащий неконцентрированную перекись водорода. После этого стоматолог просвечивает зубы ультрафиолетовой лампой. Под воздействием лучей желтый и серый оттенок исчезают. Это самое эффективное отбеливание зубов. ZOOM не разрушает эмаль. За один сеанс зубы можно отбелить на 8-12 тонов. Фотоотбеливание Beyond Polus

Публикация от Хачатурян Араксия Эдуардовна (@stomatolog26ru) 14 Мар 2018 в 12:21 PDT Еще более безопасная процедура — Beyond Polus. Она подойдет тем, кто хочет безболезненно осветлить зубы на 3-4 тона. При таком отбеливании применяются лампы со светом голубого спектра — от светодиода и галогена. Это снижает риски перегрева зубов и минимизирует вред от облучения. Эмаль не травмируется и не портится. Фотоотбеливание Luma-Arch

Публикация от Стоматолог Киев (@jane_the_dentist) 20 Мар 2018 в 10:00 PDT В этом случае применяется аппарат с галогеновой лампой. Способ позволяет отбелить даже проблемные и сверхчувствительные зубы и входит в топ самых безопасных способов отбеливания. И при этом эмаль светлеет сразу на 10 тонов. В основе процедуры — гель из кислорода и воды, под действием света он разрушает желтые пигменты. Фотохимическое отбеливание

Публикация от Эстет-М (@estet_m) 11 Мар 2018 в 10:42 PDT Amazing White — самое лучшее фотохимическое отбеливание зубов. Его главное преимущество — доступная цена. При этом качество совсем не страдает! Стоматолог использует LED-лампу с холодным синим цветом. На зуб наносится отбеливающий состав из кислорода, который вступает в реакцию с желтым и серым пигментом и уничтожает его. Воздействие на эмаль минимальное. Зубы отбеливаются на 6-10 оттенков.

Химическое отбеливание

Публикация от 💎Белоснежная улыбка в LABMSK❤️ (@smile_labmsk) 26 Мар 2018 в 7:30 PDT При химическом отбеливании используется только гель с активными компонентами. Лампы не применяются. За одну процедуру можно осветлить зубы сразу на 12 тонов. Перед нанесением состава на эмаль специалист надевает защиту на десна. За 30-60 минут налет разрушается, цвет зубов меняется. Этот метод стоит выбрать обладателям желтых зубов. С серым пигментом гель лучше справляется под воздействием ламп. Лазерное отбеливание

Публикация от Стоматология Калининград (@alfadent.stomatology) 29 Май 2017 в 11:14 PDT Классическое лазерное отбеливание похоже на фотоотбеливание, но вместо ламп используются лазерные аппараты. Лучи активируют действие раствора, который наносится на эмаль. Эффект — осветление на 8-10 тонов. Существенный плюс этого метода — индивидуальный подходу. Длину волны можно регулировать для ровного цвета. Бондинг

Публикация от Стоматолог❤️ Training Gym (@dr.yana.kislyakova) 10 Мар 2018 в 5:28 PST Отбеливание портит эмаль? Это один из самых главных мифов! Современные способы — тот же бондинг — защищают поверхность. На зубы наносят полимерный гель желаемого цвета. Его прикрепляют к эмали, он мимикрирует — становится незаметным. Такое покрытие дешевле виниров и держится до десяти лет.

Виниры

Публикация от ВИНИРЫ•ОТБЕЛИВАНИЕ•ИМПЛАНТЫ (@viniry.krd) 28 Мар 2018 в 11:17 PDT Виниры — самый дорогостоящий и самый эффективный способ создания белоснежной улыбки. Фарфоровые или композитные пластинки вытачиваются в соответствии с формой каждого зуба и крепятся на специальный стоматологический клей, не травмирующий эмаль. Эффект голливудской улыбки может держаться 15 лет и больше. Это любимый способ голливудских знаменитостей.

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