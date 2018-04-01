Стартовал весенний призыв

Сегодня, 1 апреля, во Владимирской области , как и по всей стране, начинается военный призыв, который продлится до 15 июля. По традиции, в «белом» доме состоялось расширенное заседание призывной комиссии. В совещании, которое возглавил вице-губернатор Михаил Колков, приняли участие представители районных призывных комиссий, руководители областного военкомата, врачи, которые будут проводить освидетельствование призывников, представители ОВД и чиновники обладминистрации.

— Особенность этой кампании заключается в том, что в этот призыв Министерством обороны существенно ужесточены требования к призывникам. Современной армии нужны образованные, физически крепкие и здоровые, подготовленные призывники, — подчеркнул Михаил Колков. — Все это, безусловно, усложнит выполнение поставленной задачи на призыв, но она вполне выполнима.

Военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин сообщил, что задание главного штаба Западного военного округа в прошлый призыв было выполнено на 100%. В войска отправились 1201 человек. В целом же через комиссию прошло более 5 тысяч людей призывного возраста. Другими словами — в армию пошел только каждый четвертый.

Отсрочку осенью получили 2911 молодых людей, еще 923 человека были освобождены от призыва. А вот уклонистов год от года становится меньше. Прошлой осенью их было всего 10 человек.

«Призыв на военную службу — это важнейшая государственная задача. Хочу всех поблагодарить за работу, проделанную вами в ходе осенней призывной кампании, и выразить уверенность в том, что очередная задача по призыву будет совместными усилиями выполнена качественно и в срок», — подвел итоги заседания Михаил Колков.