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Глава МИД ФРГ высказался за сотрудничество с Россией
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Глава МИД ФРГ высказался за сотрудничество с Россией 

Российская Газета 1 час назад
В Германии множатся голоса политиков, признающих несовместимость санкций с дружественными отношениями с Россией и ошибочность реакции европейских стран на так называемое «дело Скрипаля».
Так, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию «Бильд ам Зоннтаг» заявил: «Тесное сплочение европейцев в российской политике было важным из солидарности с Великобританией, но и как сигнал единения». Далее он, однако, подчеркнул: «В то же самое время нам нужна Россия как партнер, например, при решении региональных конфликтов, для разоружения и как важная опора мультилатерального порядка. Поэтому мы открыты к диалогу и стремимся к тому, чтобы постепенно возвратить доверие, если Россия к этому также готова».
Ранее заместитель председателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер заявил, что санкции по «делу Скрипаля» — «это не свидетельство мудрости». По его словам, в действие была запущена спираль эскалации, которая «может нам очень повредить». Штегнер потребовал сначала конкретных доказательств, а не предварительного беспредметного обвинения.
Против обвинения в адрес России выступили также бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и экс-председатель СДПГ Маттиас Платцек. Многие немецкие социал-демократы предостерегают от того, чтобы Германия не оказалась втянутой Великобританией и США в новый конфликт, как это было в случае с войной в Ираке. Бывший еврокомиссар Гюнтер Ферхойген заявил второму каналу немецкого телевидения: «Тогда правительства обеих стран оболгали весь мир». Напомним, что в 2003 году Герхард Шредер выступил против давления США и отказал в поддержке войны в Ираке со стороны ФРГ.
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