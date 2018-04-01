Глава МИД ФРГ высказался за сотрудничество с Россией

Германии множатся голоса политиков, признающих несовместимость санкций с дружественными отношениями с Россией и ошибочность реакции европейских стран на так называемое «дело Скрипаля».

Так, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию «Бильд ам Зоннтаг» заявил: «Тесное сплочение европейцев в российской политике было важным из солидарности с Великобританией , но и как сигнал единения». Далее он, однако, подчеркнул: «В то же самое время нам нужна Россия как партнер, например, при решении региональных конфликтов, для разоружения и как важная опора мультилатерального порядка. Поэтому мы открыты к диалогу и стремимся к тому, чтобы постепенно возвратить доверие, если Россия к этому также готова».

Ранее заместитель председателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер заявил, что санкции по «делу Скрипаля» — «это не свидетельство мудрости». По его словам, в действие была запущена спираль эскалации, которая «может нам очень повредить». Штегнер потребовал сначала конкретных доказательств, а не предварительного беспредметного обвинения.