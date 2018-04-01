В Болхове дыры в стене дома не попали в смету капремонта

Нередко в Орловской области к капремонту домов подходят формально. Сметы и проекты формируются условно, без детального изучения каждого объекта. Об очередном примере «освоения» денежных средств без реального результата рассказал РИА57 житель Болхова.

Его дом №94 по улице Ленина сейчас переживает капремонт. Он состоит из основного здания и П-образной пристройки. Дом 1917 года постройки (возможно, еще старше). Пристройка начала отходить от основы.

«На вопрос, что будем делать и как это поправить? В администрации пожимают плечами, — сообщил Игорь Пивкин. — Исполнитель работ ООО «Болховское РСП» в лице Воробьева В. М. отвечал: все будет нормально — мы свяжем крышей. Жителей дома такой вариант не устраивает. Как можно часть дома связать крышей? А в последний раз господин Воробьев ответил, что в смете этого нет, делать не будут, а просто заштукатурят».

Как правило, такие проблемы решаются стяжками по периметру всего дома, подчеркнул житель расползающегося МКД.

«Живем как на пороховой бочке, боясь каждый день обрушения пристройки», — написал Игорь Пивкин.

Напомним, капитальный ремонт многоквартирных домой финансируют сами жители. Каждый месяц все орловцы платят по 6,6 рубля с квадратного метра. Из этого «общего котла» оплачивается ремонт домов, которые нуждаются в нем в первую очередь. Только общие деньги — это ничейные, такое складывается ощущение.

На 31 июля 2017 года на программе капитального ремонта в Орловской области собрано 1,723 млрд рублей. Более свежие данные оперативно найти не удалось.