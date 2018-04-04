Волонтёров Универсиады-2019 обучат английскому языку

Волонтеров Универсиады-2019 за год планируют обучить английскому языку, сообщают в правительстве Красноярского края.

Напомним, в начале марта прошла тестовая проверка на готовность города к встрече гостей студенческих игр. Тогда многие волонтеры признались, что не владеют языками. После этого было решено организовать для них обучающие онлайн-курсы. Первые 300 добровольных уже приступили к обучению. Еще 1500 человек присоединятся к обучению в сентябре. В течение года им предстоит пройти углубленную образовательную программу и сдать итоговое тестирование на знание английского языка.

«Конечно, знание иностранного языка необходимо. Но главное — это мотивация. Если есть желание, многие навыки можно улучшить, научиться. Каждого волонтера будут учить общаться с иностранцами», — отметил заместитель руководителя АНО «Дирекция Красноярск 2019» Константин Гуреев.

Кстати, курсы для всех волонтеров предусмотрены разные. Так, ускоренное обучение предусмотрено для добровольцев, которые не будут часто общаться с иностранцами. А вот для тех, кому придётся постоянно контактировать с гостями, предусмотрен расширенный курс.