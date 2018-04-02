На Красноярском экономическом форуме будут работать 250 волонтеров

Для молодых людей перед началом работы КЭФ пройдут специальные тренинги. А 10 апреля, то есть за день до открытия форума, состоится так называемый объектовый инструктаж, волонтеров распределят по группам. Каждая будет отвечать за конкретное направление работы: кто-то — за встречу гостей в аэропорту, трансфер в гостиницу, расселение, кто-то будет специализироваться на работе на информационных стойках, выставке, пленарных заседаниях и т.д.

Организаторами проекта стали молодежная общественная организация «Красволонтёр» и агентство молодежной политики Красноярского края