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На Красноярском экономическом форуме будут работать 250 волонтеров
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На Красноярском экономическом форуме будут работать 250 волонтеров 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Для молодых людей перед началом работы КЭФ пройдут специальные тренинги. А 10 апреля, то есть за день до открытия форума, состоится так называемый объектовый инструктаж, волонтеров распределят по группам. Каждая будет отвечать за конкретное направление работы: кто-то — за встречу гостей в аэропорту, трансфер в гостиницу, расселение, кто-то будет специализироваться на работе на информационных стойках, выставке, пленарных заседаниях и т.д.
Организаторами проекта стали молодежная общественная организация «Красволонтёр» и агентство молодежной политики Красноярского края.
«Очень важно, что в таких крупных событиях принимают участие волонтёры не только из Красноярского края, но и из других субъектов России. Это прежде всего обмен опытом, трансляция управленческих технологий в сфере волонтёрской деятельности», — рассказал руководитель организации «Красволонтёр» Владимир Иванников.
Фото: dela.ru
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